موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد
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يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره بلد الوليد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام مساء غداً الأربعاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويتواجد الميرنجي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، ويتبقي للفريق الملكي مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر يأتي بلد الوليد في المركز ال17 برصيد نقطتين فقط.

وحقق ريال مدريد انتصار غاليا في الجولة الماضية على حساب مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب بينيتو فيامارين.

أما عن بلد الوليد فقد وقع في فخ التعادل في الأسبوع الماضي أمام مضيفه سيلتا فيجو، بهدف مقابل هدف، على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

وتقام المباراة مساء غد السبت في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد ونظيره بلد الوليد على شاشة قناة 3 sports bein.

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