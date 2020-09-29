ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الرابعة

يحتل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.









وتنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:





1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف.

2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف.

3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان.

4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان.

5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان.

6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان.

7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان.

8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.



