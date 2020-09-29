ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الرابعة
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:30 م
حسام مجدي
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يحتل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.
وتنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز:
1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف.
2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف.
3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان.
4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان.
5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان.
6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان.
7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان.
8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.