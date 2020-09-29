مدبولي يعلن موعد الإنتهاء من مشروع تبطين الترع (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف في زمن قياسي.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يهدف لتقليل هدر المياه، ورفع كفاءة البيئة، وإزالة الحشائش والمخلفات بالترع والمصارف وتحسين جودة الري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع والمصارف بمساحة 7 آلاف كيلو، وجاري العمل على 50% منهم ونسارع الزمن للانتهاء من المشروع خلال عامين أو أقل، وهناك تصور للوصول لـ 20 ألف كيلو خلال السنوات القادمة.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قطاع التوسع الافقي والمشروعات بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكره في عمليات تبطين الترع مما يعود بالنفع العام ولتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وذكرت وزارة الري، أن الوزارة تنفذ برنامج لـ 20 ألف كيلو من الترع علي مستوى الجمهورية منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامي 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ووجه وزير الموارد المائية والري، بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

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