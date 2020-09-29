رئيس الوزراء: خطة عاجلة لتطوير طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد المرحلة الأولى من مشروع محور كفر الشيخ دسوق بطول 10 كيلو، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه المحور شريان تنمية كجزء من شريان أفقي يبدأ من قناة السويس وحتى المنصورة وكفر الشيخ ودسوق حتى طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له على هامش تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق مع وزير النقل على الإسراع في تنفيذ هذا المحور.

وشدد رئيس الوزراء، على أن رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية أولوية اولى للدولة المصرية حاليًا، وتم الاتفاق على وضع خطة طموحة وعاجلة لتطوير طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بحجم استثمارات ضخمة؛ نظرًا لتدهور مناطق كثيرة به ولكونه يخدم ملايين البشر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعى.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري، بجولة داخل الأقسام المختلفة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

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