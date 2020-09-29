اتساع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في أغسطس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
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اتسع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في أغسطس، إذ ارتفعت الواردات مع إعادة تكوين الشركات لمخزونات نفدت حين أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على تدفق السلع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري السلعي زاد 3.5 بالمئة إلى 82.9 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت الواردات السلعية 3.1 بالمئة إلى 201.3 مليار دولار، لتفوق زيادة 2.8 بالمئة في الصادرات السلعية إلى 118.3 مليار دولار.

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