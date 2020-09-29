أسطورة مانشستر يونايتد يوجه انتقادا لاذعا لـ"محمد صلاح"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:17 م
ليفربول وارسنال
ليفربول وارسنال
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ألقى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد باللوم على نجمنا المصري محمد صلاح بعد واقعة منعه لزميله في ليفربول بتسجيل هدف في شباك أرسنال.

وكان صلاح قام بمفاجئة دياجو جوتا الوافد الجديد لليفربول بعد أن قام بقطع الكرة من أمامه وهو في موضع تسجيل.

ليفربول حسم موقعة أنفيلد لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب أرسنال في الجولة الثالثة من البريمير ليج.

وقال نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا يجب على صلاح فعل ذلك. إن هذا الجزء الأناني في أسلوب لعبه".

وتابع: "إنها ليست فرصة صلاح، لكنه خطف الكرة من أمام جوتا، ورغم أن هذا الجشع أحد أعظم نقاط قوة صلاح، إلا أنه كان يجب أن يترك الكرة لزميله".

واختتم: "جوتا كان سيحرز هدفا لولا تدخل صلاح. لا يمكنك فعل ذلك. بقدر ما هو لاعب رائع، فإنه يعلم أن هذه ليست فرصته".

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محمد صلاح ليفربول رياضة جوتا الدوري الانجليزي اخبار ليفربول

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