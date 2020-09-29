رفع 406 طن مخلفات من أوسيم و350 بقرى منشأة القناطر

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافه بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة فى اطار المتابعه اليومية لحالة النظافة ورفع المخلفات للوصول للمستوى المرجو من المواطنين.



وجه محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافه والتجميل، بتنفيذ خطه أسبوعية على مستوى احياء المحافظة لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الاتربة مع الالتزام برفع اى مخلفات او تراكمات اولا بأول على مدار اليوم.



كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع المخلفات والكنس والتجريد مع المتابعة الدورية لحالة الطرق وعدم السماح بوجود اى مخلفات.



توجيهات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها لتفقد حاله النظافة مشيرا ان مجهودات رفع المخلفات و تمهيد وتجريد الطرق التى نفذتها محافظة الجيزة على مدار يوم شملت تمهيد شارع ترعة السواحل اتجاه شركة الغاز خلف الموقف بحى الوراق وتمهيد وتسوية الطريق بقري طهما والسعوديه وشارع الثورة بمركز ومدينة العياط وتمهيد الطرق بالشوبك الشرقي بمركز الصف وطريق ابو فرج بالشوبك الغربي وطريق مصر اسيوط السريع ونزله الشوبك ورفع 30 طن اتربة ومخلفات وجميعهم بمركز البدرشين.



بالإضافة الى رفع 350 طن مخلفات بقرى ابو غالب وبنى سلامه ووردان ونكلا والجلاتمه والمنصورية وتجريد الطرق بنكلا وكفر حجازى بمركز منشأة القناطر ورفع المخلفات وتجريد شوارع الحاج وجودة ومركز الشباب ووردانى وعبد الكريم بمركز الواحات البحرية وقرى الكداية وصول بمركز اطفيح.



لافتا انه تم رفع 125 طن مخلفات من 12 منطقة بمدينة الحوامدية شملت شوارع صلاح سالم والجمهورية والمحطة وبين المساكن ومقلب السنتر ومدخل الشيخ عتمان ومدكور وطراد النيل والبركة بالاضافه الى رفع 406 طن مخلفات وتمهيد وتجريد عدداً من الطرق بالوحدات المحلية بالبراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل بمركز ومدينة أوسيم وحوالى 100 طن مخلفات واتربة من مركز ابو النمرس ومدينة كرداسة.



الى جانب رفع المخلفات وتجريد وكنس شوارع النيل و جامعة الدول العربية ومحور ٢٦ يوليو بحى العجوزة وشوارع وزارة الزراعة والنيل والسودان واحمد الزيات والتحرير ومنطقه بين السرايات بحى الدقى وشارع ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور وشارع الهرم وبميدان الظافر بالعمرانية كما تم رفع مخلفات وتجربد شارع سيف الإسلام ومدخل الكونيسه بحي الطالبيه ورفع المخلفات والتراكمات أسفل الطريق الدائرى نطاق منطقه كفر غطاطى بحى الهرم كما تم رفع ٢٠٠ طن مخلفات بأرض المطاحن بشارع فيصل وزراعتها بالمسطحات الخضراء.





