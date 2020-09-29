تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وتستمر على مدار شهر كامل،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها،،بلغ 21ألف و247 رأسا بواقع 18ألف و723 رأسا من الأبقار و2261من الجاموس و264 من الأغنام والماعز، وذلك" في الفترة من 19 حتى 28 سبتمبر الحالي" فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.



ونوًه المحافظ عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



وأضاف طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

