محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
ريهام على
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محافظ الفيوم: استغلال الميزة النسبية للموقع مع الحفاظ على هويته البيئية والحضارية

"الفيوم": تجهيز خدمات المشروع بشكل يراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن البدء في أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي يوم السبت القادم، موضحًا أن أعمال التطوير ستستغرق 4 أشهر، وسيتم استغلال الميزة النسبية للميدان، مع الحفاظ على هويته البيئية والحضارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمراجعة الرسومات الهندسية النهائية لأعمال التطوير المزمع تنفيذها بميدان السواقي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والعميد علاء جفلانة، ممثلًا عن جهاز الخدمة الوطنية، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد طه عبد التواب مدير إدارة مرور الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تم استعراض أعمال التطوير المقترحة، والدراسة المرورية للمشروع، حيث تم الموافقة عليها من جميع الجهات، لافتًا إلى أنه تم وضع رؤية شاملة للمشروع بناءً على دراسة متكاملة لتطوير وتأهيل الموقع بما يتلائم مع البعدين الحضاري والبيئي المحافظة، ويراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار محافظ الفيوم، أن أعمال التطوير التى سيتم تنفيذها بالميدان تشمل إقامة 2 مسرح مفتوح على السواقي، و4 كافتيريات، و4 بازارات، وكذا حديقة عامة للجمهور، وساحة انتظار للسيارات، مع زيادة عدد الحارات المخصصة للسيارات، بالإضافة إلى إقامة دورات مياه بها أماكن مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه المحافظ بمراعاة تجهيز كافة خدمات المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة وضع لوحة إلكترونية محدد بها المدد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع، كما وجه بتوحيد تصميم كافة المحاور المرورية المجاورة لميدان السواقي، مع استغلال وإبراز الجانب المائي للموقع ممثلًا في مجرى بحر يوسف والسواقي.
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي
محافظ الفيوم: السبت القادم بدء أعمال التطوير الشامل لميدان السواقي

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