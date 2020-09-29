التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء 


 وربح رأس المال السوقي 469 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.288 مليار جنيه. 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4193 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة.

تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 174.7 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 166.4مليون جنيه و8.3 مليون جنيه على التوالي .

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.4 مليار جنيه، من خلال 423.1 مليون سهم، عبر 44.4ألف صفقة.
 

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