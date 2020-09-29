بإطلالة جذابة.. هبة مجدي تخطف قلوب محبيها عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة هبة مجدي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها ، ظهرت فيها بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون چينز أزرق وتوب أبيض وفوقه چاكت چينز ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.