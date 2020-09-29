حسني عبدربه: الإسماعيلي يفتقد للعين التي تكتشف الموهوبين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:09 م
حسني عبدربه
حسني عبدربه
أمل الحلفاوي
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أكد حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، أنه لابد أن يكون هناك دور بارز لعلي ابوجريشة داخل نادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، وابتعاده عن النادي أمر غير صحي مطلقا.


وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " لابد أن يتواجد على ابوجريشة في منصب إداري داخل نادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في قطاع الناشئين بالنادي".


واضاف، " النادي في الوقت الحالي يفتقد للعين التي تكتشف الموهوبين، وكان نادي الإسماعيلي بالتحديد النادي الأنجح في مصر في هذا الشأن ،ولكن الخلافات أضاعت هذه الهيبة".


وواصل، " مهما كانت الخلافات لابد أن تستعين بالخبرات في المجال، ولن تجد أفضل من على ابوجريشة في منصب بارز في قطاع الناشئين داخل نادي الإسماعيلي".

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