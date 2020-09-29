بعد دعوة ليلى علوي.. 7 فوائد لـ"المشي حافيا"

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"إمشي حافية".. نصيحة أطلقتها الفنانة ليلى علوي خلال الساعات الأخيرة، إلا أنه أثارت جدلا على السوشيال ميديا بين الفتيات، ليبدأ البعض في الحديث عن أهمية وفوائد السير بأقدام حافية.



وبعد نشرها صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قالت: "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟.. جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان".



وتابعت: "واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية بالذات على رملة أو في خضرة.. إحساس مليان رضا واكتفاء.. وتخلص من الطاقة السلبية.. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفوائد التي تنتج عن السير بأقدام حافية حسب ما أعلنته عدد من الدراسات العلمية:



1- المشي حافيًا ينشط إفراز هرمونات "الكورتيزول" التي تقلل من الشعور بالقلق والتوتر، ما يؤدي إلى تحسن النوم والشعور بالاسترخاء عند الاستيقاظ.



2- يعمل على تقوية عضلات القدمين والساقين، وهو مساج طبيعي لباطن القدم، يتشط الدورة الدموية ويجعل الجسم نشيطا وحيويا.



3- يعمل على تعقيم الجلد والقضاء على الخلايا الميتة وتنظيف المسامات، كما يعالج الفطريات التي تكون موجودة بين أصابع القدم، ويعمل على زيادة طاقة الجسم وحيويته ونشاطه مع طرد الكسل والخمول من الجسم كله.





4- يخفف من الالتهابات بشكل عام في الجسم، لأن "الجذور الحرة" تلعب دورًا في تأجيجها لاحتوائها على شحنات إيجابية، وعدم تفريغها يجعلها تتراكم في الجسم وتؤدي إلى الإصابة بالتهابات، كما تحتوي الأرض على شحنات سلبية طبيعية، وبالتالي نظرًا للفارق بين حجم الشحنتين فإن الاتصال بين أجسامنا والأرض يفرغ بدوره الجذور الحرة.





5- الحماية من نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة، فتغيير درجة الحرارة يعزز قدرة المقاومة لدى الجسم، وينصح الخبراء بالمشي الحافي لمدة ربع ساعة على الجليد في أيام الشتاء القارس، فهذا الأمر له فوائد صحية عديدة، كما أنّه يساعد على تدفئة القدمين طوال الليل.





6- السير حافيًا يساعد على نعومة الجلد والحفاظ على شكل القدم وصحة الأظافر، كما يساعد على ضبط طريقة المشي واعتدالها.





7- مفيدًا بالنسبة لصحة الظهر، فأهالي المجتمعات التي يسير أهلها دون أحذية، هم أفضل صحة من أهل المجتمعات التي تعتمد على الأحذية دائما، والذين تكثر بينهم عادة آلام الظهر والفقرات.





