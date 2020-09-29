استمرار امتحانات دور سبتمبر بآداب الفيوم وسط إجراءات احترازية ووقائية

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أكد الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، أن امتحانات دور سبتمبر بالكلية بدأت بداية من هذا الأسبوع وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاحظي الامتحانات ومسئولي اللجان والكنترول.



وأكد عميد الكلية، اليوم الثلاثاء، على توفير طاقم طبي متخصص لمتابعة الطلاب وتخصيص غرفة عزل وتجهيزها لاستقبال أي طالب ولمواجهة الطواريء، وأنه تم توفير كافة احتياجات الطلاب والملاحظين من كمامات ومطهرات ومياه وغيرها.



وأضاف دكتور أحمد عبد السلام أن الامتحانات مستمرة بصفة يومية كما أنه تم مراعاة القواعد والشروط المقررة من مجلس الجامعة وفقا للاشتراطات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أنه طبقا لموافقة مجلس الجامعة، قد حرص على تفقد لجان الامتحانات للاطمئنان على الطلاب والاستماع إلى استفساراتهم وشكاويهم والتأكد من الإجراءات الوقائية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105".

