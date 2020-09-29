عبد المنصف: "خايف الحضري يرجع يلعب تاني"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:00 م
عبد المنصف والحضري
عبد المنصف والحضري
محمد شوقي
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يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن المشوار مازال طويلا لتحقيق المزيد من الإنجازات بعد تجاوزه حاجز الـ 400 مباراة.

وقال عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أبذل قصارى جهدي في المباريات، وعلى مدار مسيرتي في الملاعب أسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن، والأمر لا علاقة له بالسن مطلقا".

وأضاف: "اكتسبت الإصرار والعزيمة من الجيل السابق مع منتخب مصر، واستفدت كثيرا من نجوم منتخب مصر الذين حققوا إنجازات كبيرة، لدي أهداف وطموحات أسعى لتحقيقها في القادم".

وواصل:" وصلت للمباراة رقم 401، وأسعى للوصول إلى رقم قياسي من المباريات".

وقال ضاحكا: "اعتقد أن عدد المباريات لو اقتربت من عصام الحضري سيعود للملاعب مرة آخرى، ولو أكملت الموسم القادم سأصل لعدد أكبر من المباريات، والخوف من "جامايكا"، وربنا يستر".

وتابع: "علاقتي جيدة مع عصام الحضري، والحمد لله أشارك في المباريات بصفة مستمرة".

وزاد:" لدي طموح في الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم، وأيمن طاهر مدرب حراس المنتخب يعرفني جيدا وتدربت معه كثيرا، أتمنى أن أكون من ضمن الترشيحات بصرف النظر عن عامل السن تماما".

وواصل: بعد العودة من كورونا كانت نتائج جيدة، ولكن بعد مباراة الأهلي حدث ارتباك في الفريق، لكن النتائج بدأت تتحسن مرة آخرى، ونسعى للفوز في المباريات المقبلة، وهدفنا حصد 6 نقاط على الاقل من المواجهات المتبقية في الدوري، لدينا مباراة صعبة أمام أسوان يوم السبت، نتمنى تحقيق الفوز فيها، وأن يبقي الفريق في الدوري الممتاز

وختم: "عقدي ممتد مع دجلة لنهاية الموسم، أقوم بالتوقيع على العقود سنويا، والعلاقة جيدة مع ماجد سامي رئيس دجلة، ولا أفكر في الأمور حاليا، سيتم حسم الأمر عقب بقاء وادي دجلة في الدوري".



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