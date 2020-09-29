تفاصيل لقاء البطريرك الراعي مع سياسيين لمناقشة الوضع الراهن بلبنان (صور)

وبعد اللقاء تحدث النائب ابي اللمع باسم الوفد وقال جئنا اليوم موفدين من الدكتور سمير جعجع لتأكيد دعمنا للبطريركية ولابينا البطريرك الراعي ولنجدد له وقوفنا الى جانبه وبطروحاته التي تثبت الايام صوابيتها ان لجهة الحياد الايجابي للبنان او لجهة اصراره على التمسك بالدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والعودة اليهم نصا وروحا في مختلف الازمات والخلافات السياسية التي تطرأ. لأن عملية خلق أعراف غير موجودة اساسا كالتمسك بحقائب وزارية غير منصوص عنها في الدستور اصلا لا يمكن التفرد بها من دون اعتراف الآخرين. ونشد على ايادي غبطته في ما يقوله عن ضرورة ان تلتف المكونات اللبنانية حول بعضها من دون ان يتغلب فريق على آخر لأن قدرنا ان نعيش مع بعضنا في الافراح والاتراح فلبنان وطننا وطن الحرية ولا قيمة للانسان من دونها ولن نرضى نحن الذين دفعنا اثمانا كبيرة في سبيلها ان نخسرها وسنقوم بكل التضحيات اللازمة للحفاظ عليها.



البطريرك الراعي استقبل نقيب المحامين في الشمال محمد المراد مع وفد من النقباء السابقين ضم الوزير السابق رشيد درباس، انطوان عيروت، بسام الداية، ميشال خوري وعضوي النقابة ريمون خطار ونشأت فتال.



وقد أكد النقيب مراد للبطريرك على تأييد طرحه للحياد الناشط وكافة مواقفه الوطنية، وقال بعد اللقاء: الزيارة لهذا الصرح تقليدية، خلال وجود البطريرك في الديمان، مع وفد من النقباء واعضاء مجلس النقابة في الشمال، والحديث مع غبطته كما العادة وديا وصريحا، ونحن كنقابة محامين، نؤمن بالدستور، ليس من باب الايمان والاعتقاد فقط، بل من باب الدفاع. ومطالبة البطريرك وتمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، العامود الفقري لكيان لبنان، لانه الباب للدفاع عن لبنان وكيانه ومؤسساته الدستورية.



استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان اليوم الثلاثاء وفدا من تكتل الجمهورية القوية ضم النائبين ماجد ابي اللمع وزياد حواط والوزير السابق ملحم رياشي ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب انطوان مراد.