بهذه الصورة.. عادل إمام يطل علي متابعيه عبر "الفيسبوك"
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:02 م
فايقة محمد عادل
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غازل الزعيم عادل إمام جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت عادل إمام بالصورة بضحكة عفوية وهو في مرحلة الشباب ، ولم يعلق علي الصورة بشئ.
وتباينت الكثير من التعليقات منها " بنحبك يا زعيم".
يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" ، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
وظهرت عادل إمام بالصورة بضحكة عفوية وهو في مرحلة الشباب ، ولم يعلق علي الصورة بشئ.
وتباينت الكثير من التعليقات منها " بنحبك يا زعيم".
يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" ، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.