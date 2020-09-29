بهذه الصورة.. عادل إمام يطل علي متابعيه عبر "الفيسبوك"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الزعيم عادل إمام جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عادل إمام بالصورة بضحكة عفوية وهو في مرحلة الشباب ، ولم يعلق علي الصورة بشئ.

وتباينت الكثير من التعليقات منها " بنحبك يا زعيم".

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" ، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

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