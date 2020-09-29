ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلى.. وعيار 21 يصعد 3 جنيهات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 ، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1889 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 707.15 جنيه.

عيار 21 : 825 جنيها.

عيار 24 : 942.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6600 جنيها.

السعر العالمي : 1889 دولار.
 

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

 
وقال هو وي لي الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي ”ساعد تراجع الدولار الذهب إذ يظل الارتباط بينهما قويا نسبيا“ مشيرا أيضا إلى احتمال إقرار مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وقال ”إذا جرت الموافقة على مشروع القانون هذا قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، أعتقد أن ذلك سيسهم في الإقبال على المخاطرة. قد يرتفع الذهب أكثر بفضل ضعف الدولار وتنامي توقعات التضخم“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2263.97 دولار.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان اسعار الذهب

أخبار تهمك

بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ حوالي 4 ساعات

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ نصف ساعة

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ أقل من ساعة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يسعى للتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع خربين

منذ ساعة و 26 دقيقة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الخميس 18-7-2019

سعر الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

أسعار الذهب اليوم تصل لمستوى قياسي.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة

جنيهان تراجع فى أسعار الذهب مع احتفاظ المعدن الأصفر بالمكاسب الأسبوعية

انخفاض أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يفقد 8 جنيهات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

02:39 م

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

02:55 م

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟