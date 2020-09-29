جنات تشارك في تريند تحدي الطفولة

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شاركت الفنانة جنات في تريند تحدي الطفولة ، حيث نشرت صورتين لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت في إحدي الصور وهي في مرحلة طفولتها والأخري وهي في الوقت الحالي.



وتغزل بها الكثير من محبيها من خلال خاصية التعليقات منها " قمر في الأتنين يا أجمل جنات".



يشار أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية "أنا في انتظارك" ، وتضمنت كلمات تلك الأغنية كالآتي "أنا رايقة وإنت رايق .. ياللي ضحكتك بضايق.. بتسبب حرايق للي كارهنا وحاسدنا .. نوجع دماغنا علي اي يا عم.. بلا ناس غريبة بلا تقل دم .. ركز معايا متشلش هم خلينا في اللي يفيدنا".



والجدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية " أبطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.