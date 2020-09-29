تعرف على شروط التقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2021 والاوراق المطلوبة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:44 م
معهد السكة الحديد 2021
معهد السكة الحديد 2021
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تعرف على شروط التقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2021 والاوراق المطلوبة

تنسيق معهد السكة الحديد التابع لوزارة النقل والوزارة الخاصة بالتعليم العالي والتي تضمن للمواطنين العمل بعد التخرج، حيث يتقدم لهذا المعد الطلاب والطالبات الخريحين من الثانوية العامة والدبلومات مع توافر مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق عليهم من أجل الموافقة على انصمامهم في المعهد، ويكون لكل فئة من هذه الفئات تنسيق مختلف تماما عن الأخرى ولهذا فنتعرف على تنسيق معهد السكة الحديد لعام 2020/ 2021.

تنسيق معهد السكة الحديد:
الحد الأدنى لقبول طلاب جدد في معهد السكة الحديد من الشعبة العلمية لقسم علمي رياضة وعلمي علوم، بعدد درجات يصل إلى 288 درجة.

والحد الادنى للقبول في هذا المعهد للدبلوم الصناعي بنظام 3سنوات هو 88٪ من المحموع الكلي للطالب أو الطالبة.

شروط التقدم في تنسيق معهد السكة الحديد
- لا من ان يكون عدد الدرجات كما هو مذكور في التنسيق الخاص بالمعهد، ويجب أن لا يقل عن هذه الدرجات.

- اجتياز القدرات الخاصة بمعهد البحوث العلمية، والعمل على اجتياز التكيف الطبي.

- الحصول على الرسوم الخاصة بالمعهد والتي تبلغ قيمتها 10000 جنيه.

- تتم فترة الدراسة في المعهد دون أي خروج لإماكن أخرى، وتتم عملية البحث في المعهد من الحامل.

أوراق التقديم في معهد السكة الحديد:
- إرفاق أصل شهاد الميلاد الخاصة بالطالب المتقدم.

- إرفاق أصل الشهادة الإعدادية وتقديمها مع الأوراق.

- تقديم بيان لنجاح الخاص بالطالب مع إعتماده من الإدارة التعليمية للمنطقة التابع لها الطالب.

- تقديم أربع صور شخصية للطالب مع الأوراق المقدمة للتقديم في المعهد.

- يستقبل المعهد عدد من الطلاب يصل عددهم ل50 طالب، من الحاصلين على اشهادة الثانوي العامة في الشعبة العلمية.

تعرف على شروط التقديم في تنسيق معهد السكة الحديد 2021 والاوراق المطلوبة

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