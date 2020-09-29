تكريم أسر شهداء "الجيش الأبيض" ضحايا جائحة كورونا ببني سويف (صور)

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها نقابة أطباء بني سويف،لتكريم الأطباء وأسر شهداء الأطباء في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



جاء ذلك في حضور: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أحلام حنفي رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير مستشفى التأمين الصحي، بالمحافظة وأعضاء النقابة وأسر وأهالي شهداء الجيش الأبيض ومديري المستشفيات العامةو المركزية والنوعية وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة مجلس الشيوخ وبعض التنفيذيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعتبر من نوع خاص لتكريم جيش مصر الأبيض الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات حقيقية، منذ أن ظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث كانوا ومازالوا في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، قائلا "أطباء مصر ضربوا أروع الأمثلة في الجسارة والوطنية" مؤكدا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين.



حيث أشار محافظ بني سويف، إلى تقدير واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر شهداء الأطباء وبذويهم، منوها أن الرئيس يحرص دائما على استثمار كل مناسبة لتوجيه التحية للأطباء والتمريض ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، ودعوته إلى إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس ومشروعات مع شهداء الجيش والشرطة وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم، فضلًا عن توجيهاته بتكريم شهداء الجيش الأبيض، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، تعبيرا عن امتنان المصريين لجهودهم.



ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، والعنصر الرئيس في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،موجها بوضع لوحة شرف بأسماء شهداء المنظومة الصحية بكل المستشفيات والوحدات الصحية، تقديرا لتضحياتهم، وتخليدا لذكراهم، وليكونوا نبراسا وقدوة للأجيال الحالية والقادمة.



وفي كلمتها أعربت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلة النقابة العامة عن تقديرها وامتنانها للمحهودات والدور الكبير الذي يقوم به أطباء مصر واصفة إياهم بالجنود المجهولين، الذي أعطوا من وقتهم وجهدهم وعلمهم قبل أزمة كورونا وأثنائها وسيواصلون العطاء والبذل بعد انتهاء الأزمة.



وأشارت إلى التقدير والعرفان الذي يحظون به في نفوس وقلوب المصريين كافة من المواطنين والتنفيذيين والقيادة السياسية، الذي يكنون كل تقدير واحترام لرسالة الطب والأطباء الذين وقفوا في مقدمة الصفوف الأولى لمواجهة الأزمة مضحين براحتهم وراحة أسرهم وذويهم في سيبل دفع الأذى والمرضى عن أبناء وطنهم الحبيب مصر



من جانبه أعرب الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف عن تقديره لدعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في تنظيم هذه الاحتفالية وتوجيهاته بتقديم التيسيرات اللازمة لتخرج بالشكل الذي يليق بقدر ومنزلة شهداء الجيش الأبيض وتقديرا لما قدموه من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس، لتخلد أسمائهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات.



وأشار إلى أن بطولات الجيش الأبيض بكافة المستشفيات ستسجل بأحرف من نور، لتظل مثار فخر وإعزاز لدى أبنائهم وذويهم من بعدهم،ومؤكدا على أن النقابة لم ولن تنسي شهداء الجائحة وستظل مع أسرهم تقدم لهم كل الدعم والرعاية التي يستحقونها نظير تضحياتهم وما قدموه من دور بطولي.



وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إلى أن ماحدث في مواجهة أزمة كورونا ببني سويف يعتبر ملحمة اشترك فيها الجميع، وذلك في ظل خطة متكاملة أشرف عليها محافظ الاقليم الدكتور محمد هاني غنيم، وتعاون غير مسبوق من كافة الأجهزة بالمحافظة، في مقدمتها الجامعة متمثلة في مستشفاها، وكوادرها العلمية والبحثية، منوها أنه تمت مواجهة كورونا على أنها معركة تم حشد كافة الجهود لها، والجميع عمل بروح الفريق الواحد.



وفي ختام الاحتفالية كرم المحافظ أسر الأطباء، حيث تم تكريم أسماء الأطباء الشهداء وهم: الدكتور كمال عبد النبي صالح، والدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، والدكتور رونز يسي مقار، الدكتور حسين سيد علي، والدكتور محمد يسري يوسف، والدكتور عمر سليمان حسين، والدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، والدكتور إبراهيم شعبان حسن، والدكتور وائل علي شكري، والدكتورة نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد من قيادات مديرية الصحة من مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ورؤساء الأقسام النوعية بالمستشفيات وقيادات والعاملين بمرفق الإسعاف



وأهدت نقابة أطباء مصردرع النقابة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تقديرا لجهوده في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ودعمه للمنظومة الصحية في مواجهة تداعيات الأزمة،فيما أهدى المحافظ وكيلة الأطباء درع المحافظة تقديرا لدور النقابة في رفع مستوى رسالة الطب وتطويرها لخدمة المجتمع.

