"بحد أقصى أربعة أدوار" محافظ المنيا يقرر استئناف أعمال البناء للمبانى الحاصلة على تراخيص

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء، قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020، وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.


وقد جاء هذا القرار بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء،واشار مجلس الوزراء ان هذا القرار يسري علي من حصل علي تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق علي الارض الفضاء الخاليه من اي مظاهر لبدء اعمال البناء.


كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمال تتجاوز الأربعة أدوار العلوية (في نطاق الرخصة الصادرة) قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.

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