"بحد أقصى أربعة أدوار" محافظ المنيا يقرر استئناف أعمال البناء للمبانى الحاصلة على تراخيص

"بحد أقصى أربعة أدوار" محافظ المنيا يقرر استئناف أعمال البناء للمبانى الحاصلة على تراخيص
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:39 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بالسماح باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء، قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020، وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.
وقد جاء هذا القرار بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء،واشار مجلس الوزراء ان هذا القرار يسري علي من حصل علي تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق علي الارض الفضاء الخاليه من اي مظاهر لبدء اعمال البناء.
كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمال تتجاوز الأربعة أدوار العلوية (في نطاق الرخصة الصادرة) قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.
وقد جاء هذا القرار بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء،واشار مجلس الوزراء ان هذا القرار يسري علي من حصل علي تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق علي الارض الفضاء الخاليه من اي مظاهر لبدء اعمال البناء.
كما تضمن القرار، السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء، وأتمت أعمال تتجاوز الأربعة أدوار العلوية (في نطاق الرخصة الصادرة) قبل وقف قرار إصدار تراخيص البناء المشار إليه.