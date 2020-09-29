تحرير 6 محاضر وإغلاق صيدليتان في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا

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تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، الحملات التي شنتها إدارة تموين سفاجا بقيادة الاستاذ فوزي دنقي، مدير الادارة لضبط الأسعار وضبط المخالفين.



أوضحت "رئيس المدينة" أن الإدارة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نظمت حملة تفتيش على المخابز البلديه بالمدينة، وأسفرت الحمله عن تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر نقص وزن 18 جرام في الرغيف.



وأضافت "المغربي" أن الإدارة شنت حملة لمدة ثلاث ايام على التوالي على الصيدليات بالاشتراك مع اداره التفتيش الصيدلي حيث تم المرور علي 5 صيدليات تم إغلاق عدد 2 منهم لعدم وجود صيدلي.



وأشارت إلى أنه تم المرور على المحلات العامة والاسواق وأسفرت الحمله عن تحرير محضرين عدم اعلان عن الاسعار ومحضرين عدم حمل شهادة صحية.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".