الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الطعن في باريس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:35 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
Advertisements

كشف الادعاء الفرنسي، أن منفذ هجوم الطعن في العاصمة باريس، أراد دخول مقر صحيفة شارلي إبدو وإشعال النار فيه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفاد مصدر قضائي فرنسي، بأن قوات الأمن اعتقلت 5 مشبوهين بضلوعهم في الهجوم الذي وقع قرب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة باريس صباح اليوم.

 

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذه الهجوم وعلى ملابسه آثار دم قرب درج دار الأوبرا المجاورة على بعد نحو 500 متر من مكان الاعتداء، وأنه من أصل باكستاني وعمره 18 عاما.

 

وأضافت، "أن أحد الموقفين جزائري الجنسية"، وأن الادعاء يسعى لتحديد ارتباطه بالاعتداء.

 

ووقع الحادث صباحا عندما هاجم شخص يحمل ساطورا شخصين كانا يدخنان بالقرب من مقر الصحيفة، وتسبب في إصابتهما بجروح مختلفة.

 

وقال مسؤولون فرنسيون :"إن المصابين هما صحفيان رجل وامرأة، ونقلا إلى المستشفى وهما في وضع جيد.

 

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يتعاملون مبدئيا مع الحادث باعتباره عملا إرهابيا لأسباب منها رمزية المكان الذي وقع فيه الهجوم.

 

ويتزامن الهجوم مع مثول 14 شخصا أمام محكمة في باريس منذ بداية الشهر الجاري بتهمة المشاركة في الهجوم على مكتب "شارلي إيبدو" في يناير 2015، الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا، على خلفية نشر الصحيفة رسوما تسيء للإسلام ونبيّه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم باريس فرنسا الادعاء الفرنسي

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع خربين

منذ ساعة و 27 دقيقة

زيدان يسعى للتخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

منذ نصف ساعة

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

منذ أقل من ساعة

بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

منذ ساعة و نصف

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

فرنسا: محاكمة 14 متورطاً في هجمات 2015 الإرهابية

مسؤول: الخدمات الخاصة الفرنسية ستخضع لتفتيش شامل بعد هجوم شرطة باريس

وزير الداخلية الفرنسي يحذر: خطر الإرهاب ما زال "مرتفعًا للغاية" بعد الهجوم المميت

الإبلاغ عن تطرف العشرات من الشرطة الفرنسية بعد هجوم باريس

"ماكرون" يعبر عن دعمه لضحايا الطعن في هجوم باريس

"ماكرون": لن أندد بالرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

مباركة أجنبية تهدي عمر خربين للزمالك

02:55 م

شقيق أصالة يعلن عن إصابته بفيروس "كورونا"

02:39 م

زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟