تحرير 2812 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (604) مخالفة انتظار خاطئ، (11) بدون قيادة، (17) بدون تسيير، (578) متنوع، (746) نـمــوذج 125، (84) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (10) اجمالى الفحص، (8) حجز توك توك، مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، ( 10) الحالات السلبية، (46) التصالح الفوري، ( 16 ) ملصقات ومتعلقات، ( 12 ) زجاج فاميه، ( 326 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

كما تم تحرير (61) مخالفة عدم ارتداء الكمامات، (7) محاضر التبديد التى تم تحريرها للمركبات منتهية التراخيص، (11) دخان كثيف، (21) حملة السرفيس، (6) سيارات بدون لوحات معدنية، (148) مخالفات تصوير الكاميرات، وبلغ الإجمالي 2812 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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