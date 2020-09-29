تحرير 55 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالأسواق، والعمل على تحقيق الرضا للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية، منها 42 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل - سجلات - أخرى)، بالإضافة لتحرير 13 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون ترخيص – غش تجاري- تجار تموينيين – اخري أسواق)، بالإضافة إلى قضية في مجال المواد البترولية.

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