موقع التنسيق 2020.. تسجيل الرغبات مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين والمتخلفين عبر بوابة الحكومة المصرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:07 م
التنسيق 2020
التنسيق 2020
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موقع التنسيق 2020.. تسجيل الرغبات مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين والمتخلفين عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2020 المستنفدين للرغبات والمتخلفين عن التقدم لمكتب التنسيق خلال المراحل السابقة.

وعرض الموقع العبارة التالية "خدمات تنسيق الثانوية العامة .. التسجيل مفتوح للمتخلفين والمستنفدين" ويمكن التقديم للطلاب المستفدين للرغبات وغير المتقدمين للتنسيق خلال المراحل السابقة تسجيل الرغبات من خلال الضغط على هذا الرابط عن طريق إدخال رقم الجلوس و الرقم السرى الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب مستنفدى الرغبات نتيجة اختيار كليات ومعاهد أعلى من المجاميع التى حصلوا عليها بلغ 5 آلاف و560 طالبًا وطالبة، منهم 3 آلاف و980 من طلاب القسم العلمى وألف و582 من طلاب القسم الأدبى، والذى تم فتح موقع التنسيق لهم لتسجيل رغبات جديدة تتوافق مع الحد الأدنى المعلن للكليات والمعاهد.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان لها أن عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات ضمن المرحلة الثالثة بلغ عددهم 105 ألفًا و759 طالبًا وطالبة، منهم 83 ألفًا و667 من طلاب الشعبة العلمية و22 ألفًا و92 من طلاب الشعبة الأدبية، وتم ترشيح 71 ألفًا و143 من الطلاب للمعاهد منهم 20 ألفًا و627 علمى و50 ألفًا و516 أدبى.

موقع التنسيق 2020.. تسجيل الرغبات مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين والمتخلفين عبر بوابة الحكومة المصرية

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