



رابط تسجيل البيانات على وظائف بنك مصر Bank misr والشروط والتخصصات المطلوبة





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، من الباحثين عن فرص وظيفية في مصر، رابط وظائف Bank misr بنك مصر والشروط والتخصصات المطلوبة.





وكان Bank misr أعلن عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف في هيكله الإداري أمس الاثنين 28 سبتمبر 2020.





وأوضح Bank misr أن يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنه الدخول على موقع البنك الإلكتروني.





وظائف Bank misr

وكشف Bank misr عن الوظائف المطلوبة وهي مسئول مخاطر ائتمان الشركات الكبيرة بالقاهرة.





كما يطلب Bank misr شغل وظيفة ومحلل ائتماني تنفيذى في داخل محافظة القاهرة.





​​​​​​​موعد التقديم على وظائف Bank misr

وكشف Bank misr أن موعد التقديم على وظائف بنك مصر ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020.





وأوضح Bank misr أنه سيتم غلق باب التقديم على وظائف بنك مصر مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.





شروط وظائف بنك مصر Bank misr

ونبه Bank misr على أن شروط الوظائف المطلوبة، والتي تتعلق في البداية بوظيفة محلل ائتماني تنفيذى بمحافظة القاهرة، تتلخص في التالي :-





1- خريج إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الاكاديمية البحرية، والمعهد الكندي العالي.





2- من خريجي دفعات التخرج من 2016 الى 2020.





3- حاصل على بكالوريوس تجارة لغة انجليزية تخصص محاسبة، وإدارة اعمال, اقتصاد, احصاء, بنوك, تجارة خارجية ,علاقات دولية, تجارة دولية , تسويق, تجارة وإدارة المهمات، وتمويل واستثمار, التامين , العلوم الاكتوارية, العلوم السياسية, الموارد البشرية, أسواق ومنشئات مالية، تسويق.





4- ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما، وحاصل على تقدير عام جيد علي الأقل.





5- يفضل اجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office”، واجادة مهارات التواصل الفعال، وأن يكون المتقدم خريج مدارس لغات.





6- أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي، وألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.





وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مسئول مخاطر ائتمان الشركات الكبيرة بالقاهرة تنفيذى، فيجب أن تتوافر فيها الشروط الأتية:-





1- خريج إحدى الجامعات أو اكاديمية السادات أو الاكاديمية البحرية، ووالمعهد الكندي العالي، وأن يكون من دفعات التخرج من 2016 : 2020.





2- من أصحاب التخصصات التالية وهي بكالوريوس تجارة لغة انجليزية تخصص محاسبة، أو إدارة اعمال, اقتصاد, احصاء, بنوك, تجارة خارجية, علاقات دولية, تجارة دولية, تسويق, تجارة وإدارة المهمات, تمويل واستثمار, التامين, العلوم الاكتوارية, العلوم السياسية, الموارد البشرية, أسواق ومنشئات مالية تسويق.





3- ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما، وحاصل على تقدير عام جيد علي الأقل.





4- إجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office”، واجادة مهارات التواصل الفعال، وأن يكون المتقدم خريج مدارس لغات.





5- مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي، وألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.





رابط التقديم على وظائف Bank misr

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف Bank misr الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا )، وتسجيل البيانات.







