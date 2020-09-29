أتلتيكو مدريد يحسم مستقبل دييجو كوستا بعد ضم سواريز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:43 م
سواريز
سواريز
الفجر الرياضي
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غازل إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بإمكانية التعاقد معه للقدوم إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو للعب مع لويس سواريز.

 

قال سيريزو صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا أراد ميسي اللعب مع سواريز فأنا أقول له كما قالوا في إعلان حلوى النوجا تعال للمنزل في عيد الميلاد.. بالأمل كل شيء ممكن".

 

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن سواريز التي أتت ثمارها مع وصول الأوروجوياني إلى واندا ميتروبوليتانو، قال: "كل شيء سار على ما يرام، بارتوميو صديق جيد ورئيس عظيم في الوقت الحالي، الأمور لا تسير على ما يرام في برشلونة، لكنه تصرف كما كان عليه التصرف، ولم يحدث أي شيء آخر، لم يكن التوقيع معقداً، فقد لعب اللاعب حيث أراد أن يلعب".

 

وتحدث سيريزو عن مستقبل دييجو كوستا، وإمكانية وصول كافاني: "دييجو كوستا هو لاعب يحتاجه أتلتيكو ​​مدريد، الموسم طويل جداً، وليس علينا تعقيد الأمور، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في "الأتلتي"، لم تكن ظروف كافاني مماثلة لتلك التي عاشها لويس سواريز، إنه لاعب رائع، لكن كل شيء مختلف، لم يأتِ بسببي أو بسبب أخيه".

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