زيدان يسخر من السؤال عن رودريجو وفينسيوس

رد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على كل الانتقادات في المؤتمر الصحفي لمباراة بلد الوليد غدًا في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "بلد الوليد يأتي لمواجهة ليقدم أفضل مالديه وليسبب لك المتابعة، وعلينا أن نتحلى بالعزيمة والتحفيز والتفاني لأننا نريد أن نلعب بأسلوبنا".

وأضاف: "أنا مندهش من الانتقادات ضد تقنية الفيديو.. إنهم ينتقدون النجاحات ولن أتحدث عن هذا لأن لكل شخص رأيه الخاص.. لست غاضبًا وما لا أفهمه هو انتقاد القرارات الصحيحة".

وأردف: "حان وقت اللعب مع رودريجو وفينيسيوس؟ هذه الأسئلة تجعلني أضحك، هذا هو مدريد، لدينا 25 لاعباً، أنا أعتمد عليهم جميعاً، هناك من يلعب أقل والبعض الآخر يلعب أكثر.. أنا واللاعبون نريد الفوز".

تابع: "أرى هازارد قريب جداً من العودة من جديد فلم يفتقر هازارد للإحترافية معنا، في الحقيقة كان يعاني من إصابة خطيرة ، بمعنى أنها تزعجه لفترة طويلة.. إنه أول من يريد أن يكون في حالة جيدة ".