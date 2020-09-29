زيدان يسعى للتخلص من نجم الفريق

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إلى التخلص من لاعب جديد وذلك قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن الفرنسي طلب من مسؤولي الملكي إستمرار بورخا مايورال مع الفريق فضلاً عن طلبه إيجاد فرصة لرحيل يوفيتش للإعارة.
وأشار البرنامج إلى أن ممثلي اللاعب الصربي لا يعرفون حتى الآن مستقبل اللاعب مع الفريق الموسم الجاري.
في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى بقاء اللاعب الصربي رفقة نادي ريال مدريد لكن زيدان يرغب في التخلص من بعض اللاعبين للحصول على أموال لجلب صفقات جديدة.
وغادر أكثر من لاعب صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية على رأسهم خاميس رودريجيز وجاريث بيل وسيرجي ريجيلون. 

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