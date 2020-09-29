ميدو: نافسة الإسماعيلي على الدوري المصري صعبة للغاية

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن منافسة نادي الإسماعيلي على الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي خلال السنوات الأخيرة.









وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " من الصعب تحقيق نادي الإسماعيلي بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل وجود فوارق مالية كبيرة مع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ".









وأضاف، "الإدارة تطالب لاعبي الفريق بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز ، وهذه المطالب تضع ضغوطات كبيرة على اللاعبين في المباريات التي يخوضونها في كل المسابقات".









وواصل، " مطالب ادارة النادي للاعبين بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، أمر غير منطقي، خاصة في ظل الإمكانيات المادية الضعيفة التي يمر بها الدراويش".