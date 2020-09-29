ميدو: نافسة الإسماعيلي على الدوري المصري صعبة للغاية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:02 م
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن منافسة نادي الإسماعيلي على الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي خلال السنوات الأخيرة.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " من الصعب تحقيق نادي الإسماعيلي بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل وجود فوارق مالية كبيرة مع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ".


وأضاف، "الإدارة تطالب لاعبي الفريق بتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، وهذه المطالب تضع ضغوطات كبيرة على اللاعبين في المباريات التي يخوضونها في كل المسابقات".


وواصل، " مطالب ادارة النادي للاعبين بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، أمر غير منطقي، خاصة في ظل الإمكانيات المادية الضعيفة التي يمر بها الدراويش".

أخبار تهمك

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع خربين

منذ ثلث ساعة

زيدان يسعى للتخلص من نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الهلال يمنح الزمالك الضوء الأخضر لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

مدرب الأهلي المُحتمل.. ما لا تعرفه عن أروابارينا المرشح لقيادة القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف علي معلول بـ45 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:12 م

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

11:36 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟