روسيا تدعو تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:02 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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دعت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت إن القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

وهاجمت أذربيجان، فجر يوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

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الكلمات المفتاحية

روسيا تركيا اطلاق النار ارمينيا اذربيجان

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