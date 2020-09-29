الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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 كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع النادي الأهلي لحسم صفقة وليد أزارو في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية":" اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق".

وأضافت :" أمهلت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو".

وتابعت :" إدارة الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب".

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