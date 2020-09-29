الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع النادي الأهلي لحسم صفقة وليد أزارو في الموسم المقبل.





وقالت صحيفة "الرياضية السعودية":" اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق".





وأضافت :" أمهلت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو".





وتابعت :" إدارة الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب".