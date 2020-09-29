الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:57 م
عمرو مصطفى
Advertisements
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع النادي الأهلي لحسم صفقة وليد أزارو في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "الرياضية السعودية":" اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق".
وأضافت :" أمهلت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو".
وتابعت :" إدارة الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا