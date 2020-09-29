تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع خربين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:59 م
عمر خريبين
عمر خريبين
عمر محمد
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شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف مفاوضات السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي من قبل نادي الزمالك لحسم الصفقة خلال ساعات.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" :" منحت إدارة نادي الهلال نظيرتها في الزمالك الضوء الأخضر للتفاوض مع السوري عمر خربين، مهاجم الفريق، بعد تلقيها عرضًا من النادي المصري يطلب فيه خدمات اللاعب، الذي تبقَّى في عقده عام واحد".

وأشارت إلى أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لا يمانع في انتقال اللاعب السوري، مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بدلًا منه في خانة أخرى.

وكان الهلال وقَّع عقدًا احترافيًّا مع خربين صيف 2017، يمتد أربعة أعوام، تبقَّى منه عامٌ واحد، وقد قدَّم اللاعب مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي، وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا، لكنه غاب كثيرًا في الموسمين الأخيرين، وأصبح يلازم مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.

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