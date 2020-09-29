الصحة: الأجانب رفضوا ترك مصر بسبب أمانها عن أوروبا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الوزارة وضعت خطة لمواجهة كورونا منذ إعلان ظهوره ويتم تطويرها بشكل دوري، مؤكدًا أن البرتوكول المصري لعلاج كورونا أثبت نجاحه ويتم مراجعته أسبوعيًا.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الوعي المجتمعي كان مكملا لجهود الدولة لاحتواء أزمة كورونا في مصر، مشددًا على أن بعض الرعايا الأجانب رفضوا ترك جنوب سيناء والبحر الأحمر من الأمان الموجود في مصر، تزامنًا مع تأجج الوضع بدول أوروبا.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الملاحظ أن هناك تراخي من بعض المواطنين، مشددًا على أن طوق النجاة الوحيد لتفادي الموجة الثانية هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بمساقة من متر لمترين، مناشدًا المصريين بالاعتماد على التهوية الطبيعية خلال فصل الشتاء والسماح للشمس والهواء بالدخول لتخفيف الملوثات الموجودة في أي مكان وتطهير وتنقية المنزل، محذرًا من إغلاق المكاتب بالعمل خلال فصل الشتاء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



