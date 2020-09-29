بعد الهجوم عليا بسبب صورة.. عارفة عبدالرسول تريند "جوجل"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر أسم الفنانه عارفة عبدالرسول، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك بعد نشرها صورة لها بـ المايو من على شاطي البحر.

وعلقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك"، وقالت: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".

يذكر أن عارفة عبد الرسول تعد إحدى النجمات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة وأصبح لهن بصمة في عديد من الأعمال الفنية وأبرزها "قابيل"، و"الرقية"، و"رجالة البيت"، "الوصية".

وتستعد عارفة عبد الرسول الى خوض عدد من الأعمال الفنية والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2021 والتي تبدأ في تصويرها الفترة المقبلة

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