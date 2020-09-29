لهذا السبب.. ليلي علوى تتصدر تريند "جوجل"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم النجمة ليلى علوى، مؤشر محركات البحث بـ موقع جوجل، وذلك بعد ظهورها بأحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور خالد فضة.

حيث قامت ليلى علوي، بنشر الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"انستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:" عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان ".

وأضافت:" واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة.. إحساس مليان رضا واكتفاء.. وتخلص من الطاقة السلبية.. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

يذكر أن أخر أعمال ليلي علوي، ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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