سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.18  جنيه للشراء .
4.21  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.11  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.11   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.09   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.16  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 4.11  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.
 

 
 

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