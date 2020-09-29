ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس.


ويحتل نادي ريال بيتيس حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت وبرصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري.


وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز:
1- ريال بيتيس 6 نقاط.
2- غرناطة 6 نقاط.
3- ريال سوسييداد 5 نقاط.
4- سيلتا فيجو 5 نقاط.
5- فالنسيا 4 نقاط.
6- ريال مدريد 4 نقاط.
7- خيتافي 4 نقاط.
8- فياريال 3 نقاط.
9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط.
10- برشلونة 3 نقاط.
11- إشبيلية 3 نقاط.
12- ليفانتي 3 نقاط.
13- أوساسونا 3 نقاط.
14- أتلتيك بلباو 3 نقاط.
15- قادش 3 نقاط.
16- هويسكا نقطتان.
17- بلد الوليد نقطتان.
18- إيبار نقطة.
19 ديبورتيفو ألافيس نقطة.
20- إلتشي بدون نقاط.

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