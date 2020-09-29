ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة

تنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس.









ويحتل نادي ريال بيتيس حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت وبرصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري.









وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز:

1- ريال بيتيس 6 نقاط.

2- غرناطة 6 نقاط.

3- ريال سوسييداد 5 نقاط.

4- سيلتا فيجو 5 نقاط.

5- فالنسيا 4 نقاط.

6- ريال مدريد 4 نقاط.

7- خيتافي 4 نقاط.

8- فياريال 3 نقاط.

9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

10- برشلونة 3 نقاط.

11- إشبيلية 3 نقاط.

12- ليفانتي 3 نقاط.

13- أوساسونا 3 نقاط.

14- أتلتيك بلباو 3 نقاط.

15- قادش 3 نقاط.

16- هويسكا نقطتان.

17- بلد الوليد نقطتان.

18- إيبار نقطة.

19 ديبورتيفو ألافيس نقطة.

20- إلتشي بدون نقاط.