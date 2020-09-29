جامعة الإسكندرية تعلن عدم زيادة قيمة المصروفات الدراسية



كما وافق المجلس على عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مع تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة من خلال الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.



وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية السابق بمناسبة توليه مهام رئاسة جامعة العلمين الأهلية متمنيا له التوفيق والسداد ومؤكدا ان جامعة الإسكندرية ستكون داعم اساسى للجامعة الاهلية فى أداء مهامها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة.



كما قدم المجلس الشكر للدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق على جهده المميز للنهوض وبصماته الواضحة لتطوير القطاع، كما قدم الشكر العمداء التى انتهت فترة عمادتهم والعمداء الجدد والعمداء المكلفيين بتسيير الأعمال متمنيا لهم التوفيق في آداء مهامهم.



كما هنأ المجلس أ.د منا غالب بمناسبة تعينها عميدا لكلية التربية النوعية، وافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرس، ومنح 28 درجة دكتوراة،89 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية عن وافقته على عدم زيادة قيمة المصروفات الدراسية، مع استمرار الجامعة فى دعم الطلاب غير القادرين، والطلاب ذوى الإعاقة، والطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.