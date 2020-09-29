تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك جاء وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وبينت الهيئة أن الموافقة الكريمة صدرت بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبار من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021م، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 9650 من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

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