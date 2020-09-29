تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا.





وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك جاء وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).



