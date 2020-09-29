حضور مرتين للكليات النظرية.. جامعة الإسكندرية تعلن خطة الدراسة في ظل كورونا



وناقش أعداد البنية التحتية الإلكترونية لكافة الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي alexu.edu.eg @ لأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانا وتقديم كافة الخدمات التعليمية من خلاله، وإتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.



كما يتم إنشاء بريد رسمي خاص بكافة المقررات لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية والتي سوف يتم إعلانها للطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوع، ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.

أعلن الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضور الطلاب مرتين إسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات إسبوعيا للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية او تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجد فى الكلية اوغير متواجد.كما أكد على ضرورة الاستمرار فى اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخي في الالتزام بها، سعيًا لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة بدء العام الدراسي الجديد.جاء ذلك خلال استعراض مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر السياسيات التعليمية للجامعة مع بداية العام الدراسي 2020-2021.