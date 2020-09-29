وزير المالية التركي يتوقع نمو اقتصاد بلاده 0.3 % العام الجاري

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده 0.3 بالمئة العام الجاري مع تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ولكنه حذر من انكماش 1.5 بالمئة في أسوأ الاحتمالات.





وانكمش اقتصاد تركيا 9.9 في المئة في الربع الثاني بسبب إجراءات العزل العام التي تسببت في توقف الأنشطة تقريبا وهو أسوأ أداء سنوي في عقد ولكنه شرع في التعافي منذ ذلك الحين.





وأضاف الوزير عند عرض برنامج حكومي جديد متوسط المدي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث ولكن سيتسارع إلى 5.8 بالمئة في عام 2021.





وحالت واردات الذهب وخسائر السياحة بسبب إجراءات العزل جراء الفيروس دون تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في 2020 لكن تركيا تهدف لتحسين ميزان المعاملات الجارية وتحقيق نمو مستدام.





وستواصل تركيا خطواتها لعودة الحياة الطبيعية في الأسابيع المقبلة ودعم الاستقرار المالي.





ولم يكن للبرنامج الذي عرضه أي تأثير فوري على الليرة التي سجلت مستوى متدنيا جديدا عند 7.8550 مقابل الدولار يوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشان الصراع في القوقاز.











