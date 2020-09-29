بدون ماكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ مريم الخشت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة مريم الخشت، جمورها بـ صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري علي حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "الخشت" في الصورة من داخل سيارتها وهي ترتدي شيميز ومعها كوب من النسكافيه.

واعتمدت مريم الخشت على عدم وضع مكياج ولم تستخدم العديد من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة البسيطة.

يذكر أن، شاركت مريم الخشت في مسلسل "ليه لا" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكانت آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

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