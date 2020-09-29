النقل واللوجستيات بغرفة الإسكندرية توقع بروتوكول مع الضرائب لدعم الأعضاء

Advertisements

وقعت اليوم الثلاثاء الغرفة التحارية بالإسكندرية متمثلة في شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات ورؤساء مصلحه الضرائب والجمارك برتوكول تعاون مشترك يتعلق بتحصيل تلقيمه المضافه علي البضائع المشحونة جوا المعفاة حيث يأتي البرتوكول في إطار سعي الغرفه لحل أزمات الاعضاء وتذليل كافه المشاكل أمامهم.





من جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، التقينا في جلسات عديده مع ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف وضع الخطوط العريضه للبرتوكول وحل بعض المشاكل التي تواجه أعضاء الشعبه فيما يتعلق بالقيمه المضافه، بالاضافه إلي سبل حل كافه المشاكل التي تتعلق أيضا بالضرائب، مضيفا " حققنا تعاون كبير فيما يخص بنود البرتوكول تصب في صالح الاعضاء".



وأشار القاضي، أن مشاركه عدد كبير من شركاء الشعبة كغرفه الملاحة بالإضافة إلى ممثلي مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الشعبه يعكس الوعي بأهمية البرتوكول الذي تم إنجازة بعدد عدد من اللقاءات التي جمعت الأطراف محل البرتوكول، مشيرا لم نواجهه أية مشاكل في الانتهاء من البرتوكول في وقت قصير مع الإتفاق مع مصلحتي الضرائب والجمارك علي تذليل كافه العقبات التي تواجه الاعضاء مستقبلا وو يعتبر استكمالا لبروتوكول غرفة ملاحة الإسكندرية الذي وقعتة المصلحة فيما يتعلق بالنولون البحري.



الجدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه رضا عبد القادر رئيس مصلحه الضرائب والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة اسكندرية وكابتن باسم جوهر رئيس محلس ادارة شركة مصر للطبران للشحن الجوي ود اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني وقيادات مصر للطيران وشركات الطيران وعد. كبير من أعضاء الشعبة.



و اشاد القاضي بجهود عصام الشاذلي نائب رئيس محلس الادارة ومحمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي وأعضاء مجلس الإدارة في انهاء بنود البروتوكول.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.