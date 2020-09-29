مصرع طفل في حادث جرار زراعي بإحدى قرى مركز المنصورة



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لضباط مركز المنصورة يفيد وفاة محمود أشرف صفر 13 سنة من قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة بعد أن دهسه جرار زراعى مما أدى لمصرعه فى الحال.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التصريح بالدفن.

شهدت قرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقعلية مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعى بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية.