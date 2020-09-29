على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تخطط إدارة النادي الأهلي لضم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق بداية الموسم الكروي المقبل.


وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي فتح خط المفاوضات مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، ورباعي الفريق أحمد أيمن منصور، رجب بكار، إريك تراوري وعبدالله بكري؛ للاقناعهم بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وينتظر مسؤولي القلعة الحمراء معرفة موقف اللاعبين من الانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع إدارة نادي بيراميدز.


ويكثف الأهلي مفاوضاته مع المهدي سليمان، لتعويض رحيل شريف إكرامي، بينما يسعى لضم أحمد أيمن منصور وعبدالله بكري لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة سعد سمير ومحمود متولي، إلى جانب التعاقد مع رجب بكار لتعويض رحيل أحمد فتحي.


يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الترسانة، يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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