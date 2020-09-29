من الشروط إلى تسجيل الرغبات.. التفاصيل الكاملة لتنسيق الدبلومات الفنية 2020

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كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل التنسيق لطلاب الشهادات الفنية، ومنها موعد تسجيل رغباتهم اعتبارًا من غد الأربعاء، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن تنسيق الدبلومات الفنية:



موعد تنسيق الدبلومات الفنية:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التنسيق لطلاب الشهادات الفنية علي بوابة الحكومة المصرية اعتبارًا من غدًا الأربعاء وتستمر حتي الأربعاء المقبل.



خطوات تنسيق الدبلومات الفنية:



أولا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات



‌١-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية، ويحدد نوع المؤهل (صناعي تجارى زراعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات )



٢-يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج



٣-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).



٤-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.



ثانيا الحاصلين علي دبلومات فنية نظام عامين.



١-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية تنسيق، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.



٢-يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).



٣- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.



موقع تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية:



ويمكن لطلاب تسجيل رغبات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG، أو معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



شروط قبول في تنسيق الدبلومات الفنية:



حددت وزارة التعليم والعالي شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية ومنها حصول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) علي 60% فأكثر.



اما عن طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) وطلاب دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي يشترط حصولهم علي 60 % فأكثر.





وأوضحت الوزارة أنه من ضمن شروط حصول طلاب دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، وطلاب دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز علي 60%.



وفيما يخص طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات يشترط حصولهم علي 75 % فأكثر، وبالنسبة للطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.