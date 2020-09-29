متحف السادات ينظم مسابقته السنوية بمناسبة الذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر



يذكر أن متحف السادات أحد متاحف مكتبة الإسكندرية حيث يوجد بالمكتبة 4 متاحف، المخطوطات، والاثار، والعلوم، والسادات، ويعد متحف السادات الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، وقد أقيم المتحف على مساحة 260 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي للمكتبة. وقد خصت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عرضت لأول مرة من خلال هذا المتحف الفريد؛ وذلك تقديرًا للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



ينظم متحف السادات بمكتبة الإسكندرية للسنة الرابعة على التوالي مسابقته السنوية بمناسبة الذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة يوم الاثنين 5 أكتوبر من الساعة 12 ونصف ظهرا وحتى ال 2:30 عصرا، بقاعة المتحف داخل المكتبة وتتضمن المسابقة حضور العرض البانورامي الخاص بأنور السادات ثم جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف ثم عقد المسابقة، وبعدها يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.